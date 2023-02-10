Режиссер Федор Бондарчук женится в третий раз. Об этом заявила таролог Галина Янко.

По ее словам, брак Бондарчука с актрисой Паулиной Андреевой продлится еще два года, но появится другая женщина. Режиссер и его вторая жена «очень охладели».

«Между ними идет холод, а отношения по большому счету сохраняются только ради ребенка. Но я скажу, в жизнь Федора придет другая женщина», - предсказала Янко.

Она назвала Андрееву «уже чужой». Таролог уверена, что режиссер не будет с ней жить. Описывая их нынешний брак, она заявила: «Они то живут, то расходятся».

Как показали карты, именно с новой женщиной режиссер обретет настоящее счастье. По предсказанию Янко, третья супруга будет «молодой, светловолосой, голубоглазой».

«Его ждет настоящая судьба, даже венчание будет... Она родит ему еще двоих детей», - считает таролог.

Ранее Бондарчук пришел на премьеру сериала один. Это породило слухи, что в семье не все хорошо. Общему ребенку Андреевой и Бондарчука скоро исполнится два года.