Таксист обманул продюсера Иосифа Пригожина и певицу Валерию почти на миллион рублей

Продюсер Иосифа Пригожина вместе с супругой, певицей Валерией стали жертвами обмана в Турции. Водитель такси «кинул» российских звезд на 12 тысяч долларов, пишет Telegram-канал Mash.

Как стало известно, Пригожин и Валерия поймали попутку, но водитель заранее попросил оплатить поездку банковской картой. Таксист «начал заговаривать зубы» и протянут терминал.

Когда оплата с карты продюсера с первого раза не прошла, водитель начал подсовывать другие терминалы. В итоге, после нескольких неудачных попуток, деньги все же списались. Однако поездка так и не состоялась.

Чуть позже Иосиф Пригожин и Валерия заметили, что со счета ушло не 30 долларов, а целых 12 тысяч, — почти миллион рублей. Продюсер успел сфотографировать номер машины, после чего звездная чета отправилась в полицию.

В конце концов турецким правоохранителям удалось задержать ушлого таксиста. Мужчина извинился перед россиянами и вернул все деньги наличными, но в лирах.

