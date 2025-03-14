«Идеологический отдел ЦК 80-х»: Никита Михалков вновь жестко прошелся по Голливуду после критики «Аноры»

Режиссер Никита Михалков любит критически высказываться о западном кинематографе. Создатель фильма «Утомленные солнцем» заявил, что Голливуд превратился в ЦК времен 80-х.

По словам народного артиста, санкции сыграли на руку России, в том числе положительно повлияли на отечественный кинематограф. Михалков считает, что нужно квотировать иностранное кино, как это сделали в Китае. Наша индустрия во многом восполнила собой голливудское, уверен режиссер.

«А тут еще и Голливуд трансформировался вместе с „Оскаром“ и европейскими фестивалями. Они стали похожи на идеологический отдел ЦК времен 80-х: это, то, вот это должно быть в твоих картинах, иначе на успех рассчитывать не можешь», — приводит слова 79-летнего артиста Kp.ru.

Западные тренды сыграли нам на руку, считает Михалков. Он отметил, что, хоть и в нашей киноиндустрии есть проблемы, для отечественных специалистов уже нет ничего невозможного. Также артист назвал бредом разговоры о том, что мы собираемся напасть на Европу, которую он считает «домом престарелых». Никита Сергеевич заявил, что молодая кровь и идеи сейчас на Востоке, Африке, Латинской Америке.

Ранее Никита Михалков отреагировал на победу фильма «Анора» на «Оскаре». Кинематографист подчеркнул, что триумф этой ленты отражает качество премии на сегодняшний день.