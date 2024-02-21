«Идем ноздря в ноздрю»: Анатолий Белый* рассказал о конкуренции с Максимом Галкиным*

Анатолий Белый*(признан иноагентом на территории РФ) запустил новость о регулярных концертах за пределами России, об этом он рассказал на YouTube-канале «ШАЦ»*. (Михаил Шац признан иноагентом на территории РФ) Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Шацем Михаилом Григорьевичем либо касается деятельности иностранного агента Шаца Михаила Григорьевича.

Актер Анатолий Белый* в начале 2022 года уехал из России. Некоторые считали, что у артиста не будет работы за границей, однако в Израиле он регулярно выступает. Иногда артист ездит и по другим зарубежным странам с гастролями.

«Я благодарен публике. Но еще рад тому, что за этот год открылись такие гастроли, тур, можно сказать, по миру. Мы с командой побывали и в Америке, и в Германии, и в других странах Европы», — рассказал он.

По словам Белого*, он выступает почти так же часто, как и супруг Аллы Пугачевой.

«У Максима Галкина* концертов чуть больше, но я не отстаю. Мы идем ноздря в ноздрю. Да-да, у него 25−30, а у меня 23», — объяснил артист.

Сейчас вся семья Анатолия Белого живет в Нетании. Актер рассказал, что его родственники репатриировались еще в конце 90-х годов.

Ранее мы писали о том, что моноспектакль актера Анатолия Белого* в Тбилиси решили отменить.

*признан иностранным агентом на территории России.

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Шацем Михаилом Григорьевичем либо касается деятельности иностранного агента Шаца Михаила Григорьевича.