«Идеальный метод»: Стас Барецкий помог Данко избавиться от депрессии путем самозахоронения

Певец Данко рассказал, что шоумен Стас Барецкий помог ему избавиться от депрессии с помощью метода самозахоронения. Он рекомендовал этот способ певице МакSим, чтобы артистка смогла побороть алкогольную зависимость.

Подробнее об избавлении Данко от депрессии написал сайт PROZVEZD.

«Я думаю, это идеальный метод. Он эффективен во всех смыслах», - сказал артист.

Он добавил, что главное «не забыть человека откопать». У Данко «все прошло как по маслу».

Недавно Барецкий предложил положить в гроб и закопать МакSим на 30 минут. В это время дыхание будет осуществляться через шланг. Шоумен объяснял, что во время процедуры к человеку приходит осознание: жизнь одна.

Перед этим артистка записала видео, в котором сообщила о лечении от алкогольной зависимости. МакSим объяснила срыв концерта в Сочи употреблением спиртного перед выступлением. Признание певицы, а также решение о лечение поддержали звезды шоу-бизнеса, коллеги и дети исполнительницы.