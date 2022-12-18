Идеальное тело и хороший секс: Лолита призналась в утечке своих интим-видео

59-летняя певица Лолита Милявская никогда не стеснялась откровенных выражений и поведения. Недавно она рассказала о своей интересной молодости, когда она снимала интим-видео с красивым телом и сексом.

Оказалось, что откровения певицы были на видеокассетах, которые хранились на дачи. Однако архив был утерян со временем.

Недавно мы писали, что выходка Лолиты повергла в шок всех в Кремле.