«Мне так нравится»: выходка Лолиты повергла в шок всех в Кремле

Певица Лолита Милявская часто поражает поклонников своими образами в одежде, поведением и смелыми выходками. Одним из шокирующих действий артистки стало появление в Кремле с татуировкой на шее.

Лолита призналась, что хочет испытывать радость даже в таких мелочах. Татуировка переводная, так что сотрется за несколько приемов душа, отметила певица. Однако затея Лолите понравилась, поэтому она собирается часто использовать переводные тату.

Недавно Лолите Милявской не помог «сдержанный» наряд, и она задрала подол, блеснув ножками.