«Кое-что сбывал из-под полы»: Андрей Разыграев признался, что торговал в палатке

Телеведущий, продюсер и шоумен Андрей Разыграев признался, что до популярности работал в коммерческой палатке. Он поделился мыслями о работе, стиле и путешествиях в интервью для журнала «Атмосфера», а его слова цитирует WomanHit.ru.

Знаменитость назвал себя «абсолютным трудоголиком» и отметил, что работал с юности. При этом он получает от работы большое удовольствие и счастлив, что она у него есть.

«В юности я трудился в коммерческой палатке. Кстати, был неплохим продажником — кое-что сбывал из-под полы, на чем и зарабатывал», – поделился Андрей.

Телеведущий добавил, что позволяет себе лениться, но только при возможности и не более суток. В свободное время Разыграев предпочитает путешествовать. Он считает это занятие своим главным ресурсом, и никогда не устает от поездок. Мужчина признался, что любит впечатления.

«Мне повезло побывать в восемьдесят одной стране, а сейчас из-за ситуации в мире я вместе со всеми исследую нашу страну», – признался шоумен.

Знаменитость добавил, что раньше мог каждую неделю куда-то улетать, так как это для него источник вдохновения и перезарядка для дальнейшей работы. Плюс, ведущий любит открывать для себя что-то новое.

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