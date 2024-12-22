Иде Галич пришлось продать машину, чтобы купить квартиру в центре Москвы. Об этом стало известно из соцсетей.

Блогерша Ида Галич поделилась радостной новостью — ей удалось купить квартиру в центре Москвы. Галич не рассказала, где именно находится недвижимость, однако намекнула на местоположение, выложив снимок с указателем улицы Воздвиженка.

Блогерша призналась, что много работала ради покупки квартиры — ей пришлось даже продать машину, чтобы осуществить мечту.

«Исполнилась моя большая мечта, так что сегодняшняя прогулка сопровождалась гордостью и благодарностью. Год поисков. Несколько сорванных сделок. Я хорошо работала, продала одну из квартир, свою дорогущую машину и… Скоро ремонт!» — заявила она.

Поклонники в комментариях поздравили Галич с покупкой недвижимости.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич поддержала Анну Седокову после новости о смерти бывшего мужа.