Ида Галич поддержала Анну Седокову после новости о смерти бывшего мужа

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич поддержала певицу Анну Седокову после новости о смерти ее бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Искренние соболезнования родителям, я знаю только его отца. Такое горе. Просто ужас, когда уходят такие молодые. Ане сил все это выдержать», — поделилась Галич.

Через некоторое время Ида Галич удалила пост. Знаменитость объяснила решение тем, что обнаружила видеообращение Анны Седоковой. В ролике бывшая солистка группы «ВИА Гра» просила не делиться информацией о смерти ее бывшего супруга, поскольку хотела бы защитить от этих сведений своего маленького сына.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря. Ему было 32 года. Янис тяжело переживал разрыв с певицей, в его соцсети регулярно появлялись грустные посты.

Ранее стало известно, зачем экс-супруг Седоковой приехал в РФ накануне смерти.