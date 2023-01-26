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12:26, 26 января 2023
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Ида Галич рассказала о прошлом с запрещенными веществами

«Вы можете считать меня отбитой»: Ида Галич рассказала о прошлом с запрещенными веществами .

Ида Галич рассказала о прошлом с запрещенными веществами

Фото: Из профиля Instagram* Галич (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ида Галич всегда была откровенна со своей публикой. Девушка нередко делится с подписчиками историями из личного опыта и перенесенными трудностями. На этот раз светская львица рассказала, как изменилась ее жизнь после беременности.

По словам Иды, раньше она состояла в компаниях, где употребляли «запрещенные вещества», и общалась с неправильными людьми. Но после того, как Галич узнала, что ждет ребенка, девушка «перестроилась на другие реалии».

«Из моей жизни ушли люди, которые не ценили меня и мое время. Сейчас понимаю, что вокруг меня остались самые верные и преданные друзья. Вы можете считать меня отбитой и отлетевшей, но твой ребенок чистит пространство вокруг тебя», — поделилась откровением знаменитость.

Ранее Ида Галич рассказала, что у нее обнаружили опухоль. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Галич (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:Газета.Ru
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