Ида Галич поделилась редким фото со своим бойфрендом

Знаменитость выложила кадры, сделанные на дне рождения ее сестры Аланы. На одном из снимков Галич позировала вместе с возлюбленным в ресторане. Артистка сфотографировалась в черном платье и жакете, а Ледвич — в белой футболке и рубашке.

Напомним, 11 мая 2018 года Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева. 7 февраля 2020 года родила сына Леона. В середине декабря 2020 года брак распался. Галич уточнила, что инициатива исходила от мужа. По ее словам, причиной разрыва не была неверность кого-либо из супругов.

В декабре минувшего года блогерша рассказала, что у нее новый роман. Она решила не раскрывать личность бойфренда. Однако призналась, что ее бойфренд — 33-летний бизнесмен. Галич охарактеризовала его внешность как «симпатичный брюнет».

Ранее Ида Галич раскрыла причину срывов на диете.