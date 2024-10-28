НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 октября 2024, 14:07
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Ида Галич поделилась редким фото со своим бойфрендом

Блогерша Ида Галич снялась с бойфрендом Олегом Ледвичем.
Ида Галич поделилась редким фото со своим бойфрендом

© Starface.ru

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась с бойфрендом Олегом Ледвичем. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Ида Галич поделилась редким фото со своим бойфрендом

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Знаменитость выложила кадры, сделанные на дне рождения ее сестры Аланы. На одном из снимков Галич позировала вместе с возлюбленным в ресторане. Артистка сфотографировалась в черном платье и жакете, а Ледвич — в белой футболке и рубашке.

Напомним, 11 мая 2018 года Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева. 7 февраля 2020 года родила сына Леона. В середине декабря 2020 года брак распался. Галич уточнила, что инициатива исходила от мужа. По ее словам, причиной разрыва не была неверность кого-либо из супругов.

В декабре минувшего года блогерша рассказала, что у нее новый роман. Она решила не раскрывать личность бойфренда. Однако призналась, что ее бойфренд — 33-летний бизнесмен. Галич охарактеризовала его внешность как «симпатичный брюнет».

Ранее Ида Галич раскрыла причину срывов на диете.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Ида Галич
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