«Проблем выше крыши»: друг Зайцева высказался об отсутствии Аллы Пугачевой на его похоронах

В мире отечественной моды произошли большие потери. Сначала ушел из жизни Вячеслав Зайцев, и следом за ним умер Валентин Юдашкин. Модельеры сотрудничали со звездами шоу-бизнеса, вот почему многие из них решили проводить мужчин в последний путь. Не стала исключением и Алла Пугачева, которая ради этого приехала в РФ из Израиля. Однако на похороны Зайцева певица так и не явилась. В эксклюзивной беседе с mk.ru близкий друг модельера прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Вадим Хусаинов предположил: на неявку Пугачевой повлияло отдаленное расположение кладбища, на котором похоронили Зайцева. Мужчина заявил, что модельер мог обрести покой на Новодевичьем кладбище, однако его сын решил иначе. Кроме того, Хусаинов считает: исполнительница хита «Арлекино» приехала в РФ для того, чтобы «урегулировать свои вопросы». Вот почему ее отсутствие на похоронах кажется Вадиму вполне логичным.

«То, что Пугачева не пришла на похороны, тоже понятно. У нее своих проблем выше крыши», — заявил друг Зайцева.

Ранее Вайкуле подтвердила, что Алла Пугачева приехала в Москву на похороны Валентина Юдашкина. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой после новостей о расставании Прохор Шаляпин показал Сан и назвал ее «любимой королевой».