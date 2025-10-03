«И вот теперь я артист»: Родион Газманов вспомнил, когда именно захотел тоже стать музыкантом

Сын певца Олега Газманова Родион признался, в какой момент детства он решил пойти по стопам своего отца и тоже стать музыкантом.

Telegram-канал «Свита короля» опубликовал видеоролик, на котором оба артиста делятся самыми яркими воспоминаниями из детства Родиона. Так, Олег Газманов рассказал, как однажды на сцене его сын прямо перед исполнением песни «Маугли» разобрал микрофон, «чтобы посмотреть, что внутри» и собрал обратно.

Сам Родион признается, что решил стать артистом после того, как посетил саундчек во время концерта папы в Ейске. Тогда Газманов-старший еще выступал в составе группы «Галактика».

«Я помню, когда мне было три года, ты взял меня с собой на гастроли. Я увидел весь саундчек, как это все происходит, и захотел стать музыкантом. Как сейчас помню, ты тогда вышел на сцену на руках. И вот теперь я артист», — напомнил отцу Родион.

Ранее мы сообщали, что певцу Родиону Газманову не понравилось, как ведущий представил его публике во время концерта, посвященного 98-летию Ленинградской области.