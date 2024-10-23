«Абсурд с точки зрения права»: Татьяна Ким требует снижения доли Бакальчука в Wildberries до 0,5%

Бизнесвумен Татьяна Ким продолжает судиться с мужем Владиславом Бакальчуком. Предприниматель утверждает, что она добивается снижения его доли в Wildberries до 0,5%. Подробности узнал Telegram-канал Mash.

23 октября в Савеловском суде прошло заседание по разделу имущества пары. Бакальчук заявил, что Татьяна хочет определить свою долю в совместно нажитом имуществе в размере 99,5%. На данный момент она составляет 99%.

«Якобы такое распределение служит интересам наших детей. Абсурд, на мой взгляд, с точки зрения права», - поделился Владислав с Mash.

Напомним, что о разводе супругов стало известно летом. Татьяна объяснила, что пришла к расставанию, так как поведение Владислава негативно сказывалось на семье. Она отмечала, что была любящей женой для него, но в их отношениях присутствовал абьюз и «эмоциональные качели».

Решение о разводе приняла Ким, и для Бакальчука оно стало неожиданностью. Сейчас в суде они не только делят имущество, но и решают, с кем будут жить их дети.

Ранее Владислав Бакальчук потребовал опеки над детьми.