Анна Снаткина откровенно рассказала о горе, коснувшемся ее семьи: «У Вити ушла мама»

Актриса театра и кино Анна Снаткина вот уже 10 лет замужем за Виктором Васильевым. Анна отмечает, что безумно счастлива в браке, в отношениях с Виктором у них царит полная гармония. Супруги стараются во всем друг друга поддерживать и быть друг для друга жизненной опорой. Ситуация, которая произошла недавно внутри звездного семейства, доказала то, что они могут друг на друга положиться.

В семье Анны и Виктора произошло большое горе. Из жизни ушла мама Васильева, сообщила актриса в интервью изданию Wmj.ru. «Мне кажется, очень важно быть с любимым не только в радости, но и в горе. Недавно у Вити ушла мама, и, конечно, я постоянно была рядом с ним. Мы поддерживаем друг друга в самых непростых и сложных ситуациях», — подчеркнула Снаткина.

Анна объяснила, что забота и поддержка для нее привычное дело. Тем более что Виктор никогда не обделяет ее вниманием и нежностью. Например, он часто дарит любимой цветы. По словам актрисы, на ее прикроватной тумбочке всегда стоят свежие букеты.