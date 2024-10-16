«И тут вышла группа Dabro»: сотрудники Wildberries устроили сюрприз Татьяне Ким в день рождения

Сотрудники Wildberries подарили Татьяне Ким выступление группы Dabro в день ее рождения. Напомним, 16 октября бизнесвумен исполнилось 49 лет.

Подробности сообщает StarHit. В окружении Ким рассказали изданию: «Татьяна приехала в офис на работу, ее провели сотрудники к сцене, сказали пару слов о том, что подготовили подарок. Они решили, что самый лучший подарок — это частичка доброты. И тут вышла группа Dabro».

Dabro – любимая группа Татьяны Ким. В окружении говорят, что она находит у группы песню на любую жизненную ситуацию.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении издания, видно, что в свой день рождения Татьяна была одета в длинную юбку и кофту. Владелица Wildberries веселилась под любимые хиты.

Ранее Ким заявляла, что ее бывший муж Владислав «потерял адекватность восприятия». По словам предпринимателя, его «хваленая команда» якобы «обворовала» Wildberries на 37 млрд рублей, а также заморозила стройки и поставила бизнес под угрозу.

В конце июля в суд Москвы поступил иск о разводе Бакальчуков. Истцом выступила Татьяна. Суть требований она не раскрыла.