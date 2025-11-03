«И страшно, и больно»: звезда «Папиных дочек» Тимофей Кочнев рассказал, как решился на брак в 18 лет

Звезда сериалов «Папины дочки. Новые» и «Кулинарный техникум» Тимофей Кочнев рассказал о своих отношениях с супругой Таисьей и о том, как решился на брак в 18 лет. Подробностями личной жизни актер поделился в интервью StarHit.

18-летний Тимофей женился в середине октября на 20-летней возлюбленной, с которой он познакомился на съемочной площадке.

«Мы работали несколько раз вместе, и потом все завертелось, закрутилось — вот теперь мы семья. Хочется посниматься и в новом статусе, мы же видимся редко из-за работы», — поделился артист.

Тимофей признался, что в Таисье увидел черты, напоминающие ему самых близких женщин семьи. По словам Кочнева, его главный пример — это родители, бабушки и дедушки, которые не прячут своих чувств и живут душа в душу.

«Кстати, Таисья чем-то похожа на мою маму. Она очень яркая, веселая и жизнерадостная. Это в целом очень классное для меня ощущение. Мне приятно знать, что рядом родственная душа, вместе мы можем создавать, придумывать, помогать друг другу», — отметил Кочнев.

Свадьбу молодожены решили оформить в старорусском стиле. Невеста Тимофея, по признанию актера, сразу сказала, что хочет в этот день «чего-то необычного». Пара решила долго не думать над декорациями и деталями торжества, но уделила особое внимание костюмам.

«Нам повезло найти прикольные марки одежды. Свой костюм собирал из нескольких частей: это от одного бренда, это от другого, ботинки от третьего. Мама мне помогла подогнать все под меня. И не только она, друзья тоже», — рассказал артист.

Молодой супруг признался, что брак для него — не просто формальность, а осознанный шаг. Тимофей серьезно относится к своим отношениям и считает, что штамп в паспорте — это официальное подтверждение его выбора, ответственности и за себя, и за человека рядом.

Он также отмечает, что партнера нужно уметь и принимать, и подстраиваться под него в хорошем смысле.

«Ведь иногда и неприятно, и страшно, и больно, но важно, что выбираешь каждый день. Нужно не бояться извиняться, прощать, говорить, что конкретно не понравилось, объяснять, стараться слушать и не забывать благодарить», — подчеркнул Кочнев.

