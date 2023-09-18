«И ссоры, и драки»: что творится в семье тяжелобольной Заворотнюк

Дочь звезды «Моей прекрасной няни» Анна решила поделиться откровением на тему семейных отношений и впервые заговорила о ссорах с братом Майклом. Как оказалось, дети Анастасии Заворотнюк часто ругались, а некоторые проблемные вопросы даже решали на кулаках. Об этом сообщает «7Дней.ru».

По словам звездной наследницы, общение с Майклом у нее не задалось с самого детства. Она старалась заниматься воспитанием младшего брата, только вот ему это совсем не нравилось.

«У нас бывали разные истории: и ссоры, и драки, и чего только у нас не было», – заявила Анна Заворотнюк.

Однако с годами дети актрисы осознали свои ошибки и наладили взаимоотношения. Особенно сблизились брат с сестрой на фоне болезни мамы, и теперь они могут несколько часов подряд говорить о чем угодно. Анна даже считает Майкла лучшим другом. При этом девушка отметила, что, повзрослев, не устает читать брату морали.

«Драки были в детстве. Сейчас как-то управляемся без кулаков, хотя иногда очень хочется», – добавила дочь Заворотнюк.

А вот говорить об отношениях с отчимом Петром Чернышевым Анна почему-то не решилась. Вопросы про фигуриста она оставила без ответа.

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