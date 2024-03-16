«И снова сюрприз»: певец Игорь Николаев раскрыл талант дочери

Певец и композитор Игорь Николаев снова выступает с концертами после операции на сердце в прошлом году. Недавно артист вернулся с гастролей, а дома его ждал сюрприз от младшей дочери, восьмилетней Вероники. Об этом пишет «7Дней.ru».

Дочь Игоря Николаева подарила ему несколько портретов, которые нарисовала сама. Певец опубликовал кадры с рисунками дочери в личном блоге. Примечательно, что на портретах артист произносит тост и строчку из своей песни: «Выпьем за любовь».

«Приехал с гастролей — и снова сюрприз: мои новые портреты работы юной художницы Вероники! И как она умеет в свои 8 лет запоминать и воспроизводить черты лица и передавать настроение человека? У меня так точно не получится!» — подписал Игорь Николаев пост с рисунками дочери.

Подписчики певца отметили, что у Вероники очень точно получилось его изобразить.

«Портрет срочно на обложку нового альбома», «Это генетика! Талантлив папа, талантлива дочь! Умничка!», «Правда шикарные картины», «У гениального отца талантливая дочь», — написали пользователи Сети в комментариях.

Дочь Игоря Николаева Вероника уже делает успехи в творчестве. Девочка прекрасно играет на пианино и поет на английском языке. Теперь же выяснилось, что дочь музыканта еще и хорошо рисует.

Напомним, восьмилетняя Вероника — младшая дочь Игоря Николаева от третьего брака с певицей Юлией Проскуряковой. Кроме того, у артиста есть старшая дочь Юлия от первого брака с Еленой Николаевой. Она живет в Америке, но поддерживает хорошие отношения с отцом и его семьей.

Ранее сообщалось о том, что Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь».