Артист Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»
© Kashaev Pavel/EAST NEWS
Певец, народный артист России Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь». Соответствующая информация появилась на сайте Роспатента.
Под данным товарным знаком Игорь Николаев сможет выпускать продукты питания, оказывать товарные услуги и заниматься гостиничным бизнесом. Также под этим брендом ему разрешается продавать алкогольную и безалкогольную продукцию.
Помимо этого, под брендом можно будет заниматься деятельностью, связанной с музыкальным оборудованием.
Напомним, недавно 63-летний артист перенес обширный инфаркт, поэтому ему потребовалось хирургическое вмешательство. Врачам удалось стабилизировать его состояние: спустя время Игоря отправили домой. В соцсетях Николаев поблагодарил всех, кто за него переживал: теперь его здоровью ничего не угрожает. Также певец отметил работу медицинских сотрудников, которые спали его жизнь.
Накануне артист впервые появился на публике после перенесенной операции. Певец заметно похудел из-за болезни.