«И нелепо, и смешно»: Константин Райкин высказался о церемонии прощания с Юрием Бутусовым

Константин Райкин произнес речь у могилы Юрия Бутусова и назвал глупой церемонию прощания, которая прошла в Софии. Подробности приводит The Voice.

21 сентября на Кунцевском кладбище проходит прощание с российским театральным режиссером Юрием Бутусовым. Урну с прахом мастера доставили из Болгарии, где он погиб во время отдыха. На церемонию приехали вдова Мария, родственники Бутусова, его коллеги и ученики — всего более пятидесяти человек, среди которых Константин Райкин, Виктор Добронравов и другие известные актеры.

Возле могилы установили черно-белый портрет Бутусова — улыбающегося, с рукой у лица. Речь на церемонии произнес художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин. В 2002 году он пригласил шестикратного лауреата премии «Золотая маска» в свой театр, где тот поставил пять спектаклей.

«Все, что связано с его уходом, — это так непостижимо мистично, так пронизано каким-то черным юмором, начиная от прощания в Софии, где там было столько разного, двоилось, потому что это было и горько, и нелепо, и смешно. Мне казалось, и мы с Машей об этом говорили, что Юра хихикает от того процесса, глупого отчасти, который там происходил, при этом прощании», — делится Райкин.

У могилы также выступили актеры, работавшие с Бутусовым. Один из них вспомнил, как режиссер не смог сдержать слез, когда труппа Театра Вахтангова поздравляла его с юбилеем.

Напомним, Юрий Бутусов трагически погиб 9 августа в Болгарии, утонув в Черном море в возрасте 63 лет. Его тело было кремировано в Созополе, после чего прах доставили в Россию. Первое прощание прошло 23 августа в Театре имени Пушкина, однако место захоронения долгое время оставалось нерешенным.

