И на их улице праздник: как российские звезды отреагировали на победу Дональда Трампа

В США прошло голосование за одного из кандидатов на пост президента страны. Миллиардер Дональд Трамп уже объявил себя победителем, так как, по предварительным данным, его поддержали больше всего американцев. Камала Харрис, наоборот, ведет себя более сдержано, чем намекает на проигрыш в гонке.

В России к выборам президента Соединенных Штатов приковано не меньшее внимание, чем за рубежом. Так, российские звезды радуются победе Трампа и ликуют вместе с ним.

Например, продюсер Яна Рудковская обратилась к республиканцу и попросила его не подводить Россию на мировой арене. Она посвятила пост Трампу в своем Telegram-канале Голубь Мира Яна Рудковская. Певица Наталья Штурм появилась перед подписчиками в соцсетях в мерче миллиардера. Другие российские звезды тоже поддержали кандидатуру Трампа и порадовались его триумфу.

К некоторым будущий президент США даже пришел во сне, как, например, к Виктории Боне. В нем телеведущая была на ужине с республиканцем.