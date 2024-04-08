«И капельницы делала, и лекарства пила»: Регина Тодоренко потеряла голос из-за болезни

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко рассказала о потере голоса из-за болезни. Она делала капельницы и принимала лекарства, но голос не восстановился.

Подробностями Тодоренко поделилась в Telegram-канале.

Ведущая отметила, «как страшно терять голос», ведь он – единственный рабочий инструмент. Неделю назад младший сын заразил ее неизвестной болезнью.

«Не понятно, что это за хворь, но у меня она проявилась отсутствием какого-либо звука», - поделилась Тодоренко.

Перед съемками «Новой Фабрики звезд» она обратилась к врачу для проверки связок. Но спустя неделю лечения голос не восстановился.

«И капельницы делала, и лекарства пила… увы», - пожаловалась Тодоренко.

В последний раз врач прописал «молчание». Также ведущая рассказала, что работать приходится каждый день и, если смены не короткие, то «пиши пропало».

В заключение Тодоренко пожелала всем здоровья и призвала беречь себя.

Ранее мы писали, что певица Валерия дала Тодоренко прозвище «мозгополоскушка» на шоу «Маска».