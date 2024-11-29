«И это сработало»: актриса Пескова рассказала про свой секретный амулет

39-летняя актриса Анна Пескова уделяет особое внимание в своем образе аксессуарам. Знаменитость призналась, что постоянно носит брутальные мужские часы и красную нить от сглаза.

Пескова рассказала, что брутальные часы она купила себе сама в качестве подарка на Новый год, когда завершились съемки первого сезона сериала «Тест на беременность».

По словам актрисы, она давно мечтала о брутальных часах, которые в то же время будут женственными и изящными. После получения первого гонорара Анна решила сделать себе такой подарок на удачу.

«И это сработало, мало того, что сериал оказался самым самым рейтинговым 2014 года, так потом ещё и было отснято несколько сезонов», — приводит ее слова mk.ru.

Актриса уже не помнит, сколько стоили часы известной марки. Она рассказала лишь то, что купила их в одном из магазинов Дубая.

Помимо часов, на руке Анны появилась тонкая красная нить. Звезда рассказала, что это подарок сестры, сделанный на день рождения. Аксессуар Пескова считает своим амулетом.

Ранее актриса Анна Пескова призналась в чувствах к певцу Андрею Губину. Она рассказала, что у нее был период, когда она была влюблена в артиста и мечтала вместе с ним гастролировать.