«И это она еще старается»: Веру Брежневу высмеяли после концерта, на котором она спела в живую

Певица Вера Брежнева нарвалась на критику и насмешки в соцсетях из-за видео с концерта, на котором был слышен фальшивый вокал. Пользователи отметили, что даже в караоке песни артистки звучат лучше.

В Сети завирусился фрагмент с одного из выступлений Веры. Она исполняла трек группы «ВИА Гра» и Валерия Меладзе «Океан и три реки», причем без фонограммы. Брежнева была на сцене вместе с музыкальной группой, поэтому пела в живую. Однако многие слушатели остались не в восторге.

«Зато красивая», «И это она еще старается», «Слушать невозможно», «Бузова лучше поет», «И за это люди деньги заплатили... Караоке в спальном районе», «В караоке в глубинках лучше поют ее песни», - обсуждают пользователи.

К слову, Вера Брежнева сейчас находится в активном поиске после того, как развелась с композитором Константином Меладзе. Певица делилась, что рядом с ней должен быть мужчина, которым она сможет восхищаться. Также ей важно, чтобы возлюбленный был умным. А вот внешность для артистки не главное.

Ранее Вера Брежнева появилась на Неделе моды в Париже.