«И что?»: попадавшаяся с наркотиками* Наталья Бочкарева прокомментировала задержание Аглаи Тарасовой

Актриса Наталья Бочкарева, которая в 2019 году попалась с наркотиками* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность), прокомментировала дело звезды фильма «Холоп-2» Аглаи Тарасовой. Ее мнение приводит aif.ru.

Отметим, что Бочкарева избежала уголовной ответственности – суд оштрафовал звезду на 30 тыс. рублей. О деле Тарасовой она узнала от журналистов.

«Господи боже мой, и что? А до этого Бабушкину (прим. - актрису Кристину Бабушкину) задержали, а до этого еще кого-то», - сказала знаменитость.

Она возмутилась, что ей буду звонить теперь по каждому такому поводу. Актриса задалась вопросом, «там список какой-то есть?».

Напомним, 28 августа Тарасову остановили в аэропорту Домодедово по возвращении из Израиля. В ее вейпе нашли запрещенные вещества. Говорилось, что звезду выдало странное поведение.

5 сентября актрису в темных очках, наручниках и в капюшоне доставили в суд для избрания меры пресечения. Выяснилось, что помимо гражданства РФ, у нее есть израильский паспорт. Актриса на заседании утверждала, что везла вещества больному родственнику. Она просила не назначать домашний арест. Суд выбрал меру в виде ограничения определенных действий. В частности, Аглае нельзя пользоваться средствами связи и покидать жилище с 12 ночи до 6 утра.