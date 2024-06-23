Helen Yes выходит замуж во второй раз: блогерше сделали предложение в гастрономическом театре

Бизнесмен Павел Шевченко сделал предложение руки и сердца блогерше Елене Сажиной, известной по псевдониму Helen Yes. Об этом сообщает StarHit.

В 2020 году звезда соцсетей развелась с мужем, а через три года представила публике своего нового бойфренда Шевченко. Спустя еще год мужчина предложил Елене Сажиной выйти за него замуж.

Павел сильно переживал перед предстоящим событием и сначала показывал кольцо близким людям, чтобы те могли его оценить. Предложение руки и сердца он захотел сделать в особенной обстановке.

Шевченко позвал Сажину вместе с друзьями и родственниками в гастрономический театр, где на стенах появляются изображения различных блюд. В один момент представление прервалось и на экране появился сам Павел, который рассказал зрителям историю знакомства и любви с Еленой.

«Совсем ничего не предвещало беды, и тут я встретил тебя. Шучу. Я встретил тебя, у нас было 30 минут диалога ни о чем, но этот диалог зацепил, и я точно понял, что я хочу знать тебя лучше и пообщаться гораздо больше», – вспоминает предприниматель.

Мужчина отметил, что никогда не думал всерьез о романтических отношениях, но в день встречи с блогершей в его сознании произошли перемены. В конце трогательной речи Павел вошел в зал с красными розами и встал перед возлюбленной на одно колено. В ответ на это Елена Сажина несколько раз радостно кивнула.

Напомним, в браке с первым мужем Павлом Сажиным у блогерши родились двойняшки Милана и Алина. Сразу после развода Елена закрутила роман с Артемом Кухтеевым, но их союз был непродолжительным.

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