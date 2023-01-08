13:47, 08 января 2023
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Гвоздикова о похождениях Депардье: «жуткий хулиган упал мордой в унитаз»
Депардье упал лицом в унитаз и сломал нос.
Российская актриса Наталья Гвоздикова раскрыла похождения французского актера Жерара Депардье. Дело в том, что отлично он знал два русских слова – водка и стакан.
Темную сторону актера Гвоздикова поведала на примере происшествия на Кинотавре. Депардье учили пить водку, а закончилось все его лицом в унитазе. Актер упал в него, разбив нос. Гвоздикова призналась, что считает Депардье "жутким хулиганом".
Ранее passion.ru рассказывал, что Жерар Депардье проигнорировал российских бабушек, просивших не плюхаться царственной задницей на диван.
Источник фото:EAST NEWS
Источник:Пятый канал
Автор:Галина СьюТеги:
#нос