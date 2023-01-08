Гвоздикова о похождениях Депардье: «жуткий хулиган упал мордой в унитаз»

Российская актриса Наталья Гвоздикова раскрыла похождения французского актера Жерара Депардье. Дело в том, что отлично он знал два русских слова – водка и стакан.

Темную сторону актера Гвоздикова поведала на примере происшествия на Кинотавре. Депардье учили пить водку, а закончилось все его лицом в унитазе. Актер упал в него, разбив нос. Гвоздикова призналась, что считает Депардье "жутким хулиганом".

Ранее passion.ru рассказывал, что Жерар Депардье проигнорировал российских бабушек, просивших не плюхаться царственной задницей на диван.