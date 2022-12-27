13:11, 27 декабря 2022
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Жерар Депардье проигнорировал российских бабушек, просивших не плюхаться царственной задницей на диван
Фото: Freepik.com
Актер Жерар Депардье проигнорировал музейных бабушек в Александровском дворце, где проходили съемки фильма с его участием. Женщины буквально умоляли его не делать одну вещь.
О просьбе музейных бабушек рассказала журналистка Мария Адамчук.
«Мы умоляем вас, осторожнее», - вспоминает она слова женщин, которые интеллигентно вопили, видя, как актер плюхается на диван из тончайшей кожи.
Журналистка заявила, что бабушек игнорировали – все были заняты процессом съемок.
Адамчук сообщила, что на съемках за Депардье всюду ходили мальчики, которые подсовывали стулья для актера. Она отметила, что артиста словно не держали ноги – он внезапно садился там, где стоял.
В 2021 году против Депардье выдвинули обвинения в изнасиловании.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Экспресс газета
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: