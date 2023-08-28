Гузеева с собакой и искусственный интеллект: как прошел первый после долгой паузы выпуск «Давай поженимся!»
Лариса Гузеева пришла с собакой на первый после паузы выпуск «Давай поженимся!».
© Скриншот видео, YouTube-канал «FAMETIME TV»
Лариса Гузеева пришла с собакой на первый после паузы выпуск «Давай поженимся!», об этом сообщает StarHit.
Съемки знаменитой телепрограммы стартовали в начале лета. И вот, первый выпуск наконец вышел на экраны страны. В свои кресла вернулись Лариса Гузеева и Роза Сябитова. А вместо астролога Василисы Володиной теперь будет искусственный интеллект «Мендельсон», который поможет свахам выбрать подходящие пары.
В начале выпуска Лариса Гузеева вспомнила, что программа снимается уже с 2008 года.
«Розочка, я дико рада тебя видеть, моя ты золотая. Представляешь, мы уже 15 лет снимаем — это целая жизнь. Когда я пришла на программу, то Лелька моя училась во втором классе», — рассказала она.
В кадре появилась и новая любимица Гузеевой, ее собачка по кличке Жужа — она сидела на руках ведущей всю программу.
«Я вдруг влюбилась во всех животных мира, просто ложусь на землю к чужим собакам и начинаю с ними играть. Думаешь, я почему раньше такая злая была? Потому что у меня Жужи не было. А теперь она со мной, моя девочка», — объяснила Гузеева.
Героиней первого выпуска стала пластический хирург Яна. В своей анкете девушка заявила, что ищет мужчину, который зарабатывает минимум 300 тысяч рублей в месяц, а затем и вовсе, подняла эту планку до миллиона рублей.
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