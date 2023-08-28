Гузеева с собакой и искусственный интеллект: как прошел первый после долгой паузы выпуск «Давай поженимся!»

Лариса Гузеева пришла с собакой на первый после паузы выпуск «Давай поженимся!», об этом сообщает StarHit.

Съемки знаменитой телепрограммы стартовали в начале лета. И вот, первый выпуск наконец вышел на экраны страны. В свои кресла вернулись Лариса Гузеева и Роза Сябитова. А вместо астролога Василисы Володиной теперь будет искусственный интеллект «Мендельсон», который поможет свахам выбрать подходящие пары.

В начале выпуска Лариса Гузеева вспомнила, что программа снимается уже с 2008 года.

«Розочка, я дико рада тебя видеть, моя ты золотая. Представляешь, мы уже 15 лет снимаем — это целая жизнь. Когда я пришла на программу, то Лелька моя училась во втором классе», — рассказала она.

В кадре появилась и новая любимица Гузеевой, ее собачка по кличке Жужа — она сидела на руках ведущей всю программу.

«Я вдруг влюбилась во всех животных мира, просто ложусь на землю к чужим собакам и начинаю с ними играть. Думаешь, я почему раньше такая злая была? Потому что у меня Жужи не было. А теперь она со мной, моя девочка», — объяснила Гузеева.