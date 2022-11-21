Гузеева борется с лишними килограммами при помощи нетрадиционной медицины

Совсем скоро наступит пора новогодних праздников, но для звёзд отечественного шоу-бизнеса это будет небольшой период, за который можно увеличить свой доход в многократном размере. Чтобы выглядеть неотразимо во время концертов и корпоративов, Лариса Гузеева решила сбросить вес экспериментальным путём.

Сейчас телеведущая находится в Кисловодске в престижном спа-отеле. Здесь звезде предложили и австрийскую терапию, и лечебную грязь. Тем не менее процедуры не оказались столь эффективными, поэтому Гузеева решилась на новые меры. Так, актриса попросила специалистов, чтобы ее посадили на жёсткую диету.

Узнав об этой новости, поклонники Гузеевой выразили надежду на то, что в скором времени она вернётся в Москву похудевшей и отдохнувшей.

Ранее стали известны имена звёзд, которые будут развлекать зрителей в новогоднюю ночь. Подробности читайте в этой статье.