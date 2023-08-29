Густая седая борода и длинные волосы: как сейчас выглядит красавчик Петр Федоров

Актер Петр Федоров появился на публике с седой бородой и длинными волосами. Молодого мужчину не сразу узнали журналисты и поклонники. Об этом сообщает kp.ru.

Знаменитость стал гостем презентации Okko, которая состоялась 28 августа. Звезды кино и шоу-бизнеса пришли на мероприятие, но больше всех удивил присутствующих Федоров. Одного из самых привлекательных актеров было сложно узнать из-за густой бороды с сединой. Мужчина долгое время не появлялся на людях.

41-летний Петр примерил толстовку, жилетку и кроссовки. Он выбрал неформальный стиль, который, как пишут поклонники, ему даже идет. Пользователи Сети обсуждают, почему звезда решился на смену имиджа – просто так или для определенной роли.

Напомним, что зрители наблюдали за Федоровым с длинными волосами в сериале «Один настоящий день», где он сыграл неподкупного следователя. СМИ пишут, что актер задействован еще в двух сериалах. Возможно, в каком-то из них он играет роль монаха.

Ранее мы писали о том, что на презентации Okko появилась еще одна яркая актриса – Дарья Мороз. Она пришла в коротком наряде с обнаженными ногами, но одна. Актриса очень хорошо выглядит в свои 39-лет и не стесняется лишний раз продемонстрировать публике красоту подтянутого тела.