Одна и в коротких шортах: 39-летняя актриса Дарья Мороз предстала на мероприятии в дерзком образе

Спутника рядом с Морозовой замечено не было. Звезду сериала «Содержанки» никто не сопровождал на мероприятии. Хотя еще совсем недавно в Сети ей приписывали роман с аккордеонистом Петром Дрангой. Так, во время одного из совместных выходов пара вела себя очень непринужденно. Морозова и музыкант не стеснялись проявлять нежные чувства друг к другу — они обнимались и держались за руки.

Помимо Дарьи, презентацию сезона онлайн-кинотеатра OKKO посетили и другие российские звезды. Среди них были замечены Анна Снаткина, Настасья Самбурская, Мария Погребняк, Гоша Куценко и многие другие представители отечественного кино и шоу-бизнеса.

Ранее актер Сергей Светлаков впервые за долгое время вышел в свет. Его заметили вместе с супругой на презентации сезона PREMIER. На мероприятии звезда ТНТ планировал показать свой новый проект. Дата его выхода запланирована на следующую весну.