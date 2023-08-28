Одна и в коротких шортах: 39-летняя актриса Дарья Мороз предстала на мероприятии в дерзком образе
Дарья Мороз пришла в дерзком образе на презентацию сезона OKKO .
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Российская актриса театра и кино Дарья Морозова вышла в свет. Знаменитость посетила презентацию сезона онлайн-кинотеатра OKKO в Москве.
Морозова своим появлением притянула внимание журналистов. Она пришла на светское мероприятие в очень экстравагантном образе. В глаза сразу же бросаются короткие шорты звезды, которых практически не видно под массивным пиджаком черного цвета. Актриса очень хорошо выглядит в свои 39-лет и не стесняется лишний раз продемонстрировать публике красоту подтянутого тела.
Спутника рядом с Морозовой замечено не было. Звезду сериала «Содержанки» никто не сопровождал на мероприятии. Хотя еще совсем недавно в Сети ей приписывали роман с аккордеонистом Петром Дрангой. Так, во время одного из совместных выходов пара вела себя очень непринужденно. Морозова и музыкант не стеснялись проявлять нежные чувства друг к другу — они обнимались и держались за руки.
Помимо Дарьи, презентацию сезона онлайн-кинотеатра OKKO посетили и другие российские звезды. Среди них были замечены Анна Снаткина, Настасья Самбурская, Мария Погребняк, Гоша Куценко и многие другие представители отечественного кино и шоу-бизнеса.
Ранее актер Сергей Светлаков впервые за долгое время вышел в свет. Его заметили вместе с супругой на презентации сезона PREMIER. На мероприятии звезда ТНТ планировал показать свой новый проект. Дата его выхода запланирована на следующую весну.