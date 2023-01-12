«Гусеница»: Ренату Литвинову вместо поздравлений с днем рождения сравнили с личинкой насекомого

Актриса, сценарист и телеведущая Рената Литвинова в день 56-летия, который отмечает 12 января, получила не слишком приятный комплимент. Ее назвали «немного странной» да еще и «гусеницей».

Такой Литвинову считала модель и экс-жена режиссера Федора Бондарчука Светлана. С актрисой они знакомы с 10 класса.

«Однажды весной я пришла во ВГИК и увидела очень необычную девушку — самобытную и особенную, даже немного странная. Она была словно гусеница, которая превратилась в прекрасную бабочку», - написала Бондарчук в соцсетях.

Она похвасталась, что общается с актрисой всю жизнь: то часто, то реже.

«Между нами существует какая-то близость», - призналась Бондарчук и пожелала имениннице сиять еще ярче.

Ранее Литвинова сообщила, что потеряла близкую женщину.