«Гусеница»: Ренату Литвинову вместо поздравлений с днем рождения сравнили с личинкой насекомого
Фото: Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News
Актриса, сценарист и телеведущая Рената Литвинова в день 56-летия, который отмечает 12 января, получила не слишком приятный комплимент. Ее назвали «немного странной» да еще и «гусеницей».
Такой Литвинову считала модель и экс-жена режиссера Федора Бондарчука Светлана. С актрисой они знакомы с 10 класса.
«Однажды весной я пришла во ВГИК и увидела очень необычную девушку — самобытную и особенную, даже немного странная. Она была словно гусеница, которая превратилась в прекрасную бабочку», - написала Бондарчук в соцсетях.
Она похвасталась, что общается с актрисой всю жизнь: то часто, то реже.
«Между нами существует какая-то близость», - призналась Бондарчук и пожелала имениннице сиять еще ярче.
Ранее Литвинова сообщила, что потеряла близкую женщину.