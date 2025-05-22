Гусейн Гасанов избавился от квартиры за 100 млн рублей из-за уголовного дела

Блогер Гусейн Гасанов избавился от своей московской квартиры за 100 млн рублей. По данным Telegram-канала Mash, он переписал недвижимость на другого человека после возбуждения уголовного дела.

Отмечается, что блогер владел трехкомнатными апартаментами в элитном ЖК. Они располагаются на 44 этаже, площадь – 124 квадратных метра. В этой квартире Гасанов снимал свои видеоролики для социальных сетей, а также сдавал ее в аренду за 750 тысяч рублей в месяц, когда уезжал из столицы.

В конце февраля 2025 года Гусейн вновь улетел из страны, а затем его объявили в международный розыск. Гасанов подозревается в отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным источника, чтобы элитную квартиру не отобрали, он в конце мая переписал ее с помощью своих партнеров.

Напомним, что Гусейн Гасанов заочно арестован. Предварительно, ему грозит 7 лет лишения свободы.

Ранее Гусейн Гасанов пригрозил Екатерине Мизулиной.