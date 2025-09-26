Гурцкая вспомнила, как Кеосаян режиссировал ее клип на песню «Ты знаешь, мама»

Певица Диана Гурцкая поделилась воспоминаниями о режиссере Тигране Кеосаяне, который умер на 60-м году жизни. Артистка в беседе с NEWS.ru охарактеризовала его как человека с беспрецедентной чувственностью, которая помогала ему в жизни и творчестве.

Звезда отметила уникальную способность Кеосаяна глубоко переживать чужие истории и воплощать их на экране без потерь.

«Он был беспрецедентно чувственным, что помогало ему буквально проживать жизненные истории и переносить их на экран без утраты самого главного. Одной из таких историй стал клип на мою песню «Ты знаешь, мама», чьи кадры до сих пор остаются одной из нетленных кинолент моей жизни и откликаются теплом в сердцах тысяч людей», – поделилась Диана.

Гурцкая назвала смерть Тиграна невосполнимой потерей для каждого, кто его знал.

Напомним, что режиссер впал в кому в конце декабря. В июне его жена Маргарита Симоньян рассказывала, что врачи обеспечивают уход за Кеосаяном, а возможность выйти из комы «зависит не от медицины, а от Господа».

Ранее мы писали о том, что смерть Кеосаяна стала ударом для Цискаридзе. Он рассказал, что посещал друга в больнице.