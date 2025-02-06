Гуф запустил новый бизнес

Известный российский рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) запустил новый бизнес по организации вечеринок. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, музыкант зарегистрировал компанию ООО «Дома». Теперь артист будет заниматься организацией досуга и развлечений, а также деятельностью в сфере распространения кинофильмов и телепрограмм.

Помимо этого, в планах компании указана работа над звукозаписью и изданием музыкальных произведений.

Напомним, осенью 2024 года Гуф попал в реабилитационную клинику из-за инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, артист не оплатил часть аренды комплекса, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Долматов ударил правоохранителя по уху.

24 октября на знаменитость составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за произошедшее.

Ранее Гуф пожаловался на повышенное внимание к своей персоне.