Гуф высказался о своей бывшей жене Юлии Королевой: «Тварь конченая»

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) рассказал об отношениях с бывшей женой Юлией Королевой. По его словам, она никогда его не любила и извлекла от этого союза свою выгоду.

«Не любила она меня никогда в жизни. На фотках она улыбается только за границей. Тварь конченная. Эта девушка фальшивая, зацикленная на деньгах. Она готова идти по головам», — рассказал рэпер в интервью YouTube-шоу «Алена, блин!».

Алексей добавил, что осознал, какая Юлия на самом деле только после рождения ребенка, но тогда уже было поздно что-то менять.

Также против союза Гуфа и Королевой была мама рэпера. Музыкант теперь сожалеет, что ранее ее к ней не прислушался.

Недавно в Сети обсуждали, что Гуф пытался ворваться в квартиру к своей бывшей супруге и дочке. Артист уверен, что у Королевой был роман на стороне с неким Михаилом. Исполнитель считает, что Юлия отдыхала вместе с любовником на вилле в Таиланде, которую он снял для нее и ребенка.

Позже Гуф заявил, что помирился с предполагаемым любовником своей бывшей жены.