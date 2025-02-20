Рэпер Гуф провел время с трехлетней дочерью от Юлии Королевой

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) показал фотографии с маленькой дочкой. Снимки он опубликовал в социальных сетях.

На выложенных музыкантом изображениям Долматов сидит в кресле и обнимает ребенка от модели Юлии Королевой, с которой он развелся в 2023 году. Трехлетняя Тина лежит на отце, крепко обхватив его своими детскими ручками и высоко задрав пятки. Сам Гуф улыбается.

В кадре исполнитель одет просто — в синие джинсы, белую футболку и белые же носки. На Тине — того же цвета домашние штаны и серая майка.

Напомним — с матерью девочки Юлией Королевой у Долматова была долгая и неприятная судебная тяжба по поводу алиментов. Экс-супруга обвиняла Гуфа в жадности и говорила, что денег едва хватает на оплату квартиры и что ей «стыдно за отцов в России». Сам же рэпер эти заявления опровергал и утверждал, что перечисляет бывшей жене от 300 до 400 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее мы писали о том, что Айза-Лилуна Ай, еще одна когда-то жена Гуфа, рассказала, как потеряла почти миллион рублей на Бали.