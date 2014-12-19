«Губы сами тянутся»: Батрутдинов флиртовал с внучкной первого президента Узбекистана в шоу

Тимур Батрутдинов рассказал о флирте с внучкной первого президента Узбекистана. Подробности приводит StarHit.

Комик стал участником реалити «Мастер игры», где он и познакомился с Мариам Тилляевой — внучкой первого президента Узбекистана.

Тимур не стал скрывать, что его впечатлила Мариам и что он положил на нее глаз. Кроме того, он был уверен, что его чувства взаимны. По словам Батрутдинова, от Тилляевой исходит добрая и светлая энергия. По этой причине он решил признаться блогерше в своих чувствах во время участия в проекте, когда они оказались вместе в одной машине.

«Я заподозрил сразу же, но и химия у нас как-будто сразу же возникла. Я ее сам придумал? Я — человек простой, джентльмен, холостяк. Вижу женскую руку в своей руке — губы сами тянутся», — объяснился Батрутдинов.

Однако Тилляеву сильно смутили такие откровения юмориста. Она призналась, что в моменте почувствовала себя дискомфортно, так как не привыкла к такому общению с мужчинами.

«Когда он поцеловал мою руку перед всеми мне было супер дискомфортно, потому что я со всеми мальчиками общаюсь: "Эй, братаны", а он тут про химию заговорил. Я не поняла, что такое химия... Это оказывается был подкат 30+... Я не знаю, что на это отвечать и начинаю говорить, какую-то чепуху», — заявила Мариям.

Позднее комик понял, что выбрал неправильную стратегию, так как девушка росла и воспитывалась немного в других условиях.

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