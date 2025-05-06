«Голова опускается в воду»: Тимур Батрутдинов едва не погиб на съемках телешоу

Юморист и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов чуть не погиб во время исполнения фокуса. Об этом рассказал его коллега, комик Гарик Харламов.

По его словам, инцидент, который мог завершиться трагедией, произошел на съемках телепроекта «Цирк со звездами». Батрутдинов участвовал в номере, в ходе которого его обматывали цепями и опускали вниз головой в воду.

«Надевают все эти штуки под пафосную музыку, переворачивают и начинают его опускать. И все мы видим, что, как только его голова опускается в воду, выходит очень много пузырей. Он начинает сильно бултыхаться, синеть», - рассказал Харламов в шоу «Кстати» на платформе VK Видео.

В итоге все завершилось благополучно, так как Тимур нажал на кнопку, сбрасывающую воду из колбы. При этом постановщик номера, по мнению Харламова, остался крайне недоволен произошедшим, так как после инцидента выбежал на сцену и накричал на Батрутдинова.

Позднее сам Батрутдинов подтвердил, что такой инцидент действительно был. Он пояснил, что сильно испугался во время исполнения фокуса, не справился с эмоциями и, оказавшись в ледяной воде, выпустил весь набранный в легкие воздух.

Ранее Гарик Харламов вспомнил о церемонии прощания с Александром Масляковым. Во время церемонии прощания с основателем КВН он так сильно разнервничался, что ему захотелось рассмеяться.