Беременная Мария Погребняк заявила, что не знает пол будущего ребенка перед родами

Блогер Мария Погребняк скоро станет мамой в четвертый раз — она ждет ребенка от своего возлюбленного, бизнесмена Игоря Головинского. Бизнесвумен находится на 34-й неделе беременности, однако до сих пор не знает пол будущего малыша. Об этом она заявила в личном блоге.

Мария Погребняк предложила подписчикам в соцсети позадавать ей вопросы, пообещав ответить на самые интересные из них. Один из пользователей спросил у знаменитости, было ли у них гендер-пати (вечеринка по случаю оглашения пола ребенка) или они только планируют его устроить.

«Узнаем в день рождения ребенка», — ответила Мария Погребняк, дав понять, что семья до сих пор не знает пол будущего малыша.

Напомним, в мае Мария Погребняк заявила, что выходит замуж за бизнесмена Игоря Головинского, а недавно сообщила о беременности. У бизнесвумен уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

В одном из интервью блогер отмечала, что они с женихом уже выбрали имена для будущих детей: так, если родится девочка, то ее назовут Россияной, а если мальчик — Владимиром. При этом Мария Погребняк признавалась, что мечтает о дочери.

Ранее сообщалось о том, что Мария Погребняк тяжело переносит четвертую беременность из-за «нереальных перепадов настроения».