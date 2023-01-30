Грузинская актриса подтвердила, что вышла замуж за Максима Виторгана

31-летняя актриса Нино Нинидзе сделала две публикации, которые натолкнули фанатов на определенные выводы. Сначала она опубликовала фото с кольцом, похожим на обручальное, а потом выложила снимок, как мужская рука обнимает женскую.

В последней публикации с чашкой кофе и пенкой в виде сердца Нинидзе поставила соответствующий смайл и написала: «Она всем нужна, она всех исцелит».

50-летний актер Максим Виторган на это ответил тремя сердцами, явно подкрепляя сообщения о том, что они вместе.

Поклонники заподозрили, что актеры тайно поженились. Нинидзе косвенно подтверждает домыслы.

В комментариях у нее спросили: «Вы сейчас по паспорту Виторган?»

Ранее Нинидзе показала мужчину, с которым встретила Новый год.