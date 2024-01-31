Грустного Евгения Петросяна застали с кружкой пива в баре в гордом одиночестве

Юмориста Евгения Петросяна застали в гордом одиночестве в одном из баров. Ведущий «Смехопанорамы» сидел там со стаканом пива.

Кадры, на которых юморист употребляет пенный напиток, опубликовал Telegram-канал «НеМалахов». 78-летний Петросян был в баре в гордом одиночестве без своей молодой супруги.

Евгений Петросян выглядит очень грустным на кадрах.

Татьяна Брухунова — пятая жена юмориста. Она работала его концертным директором. Пара расписалась в декабре 2019 года. В марте 2020 года у них родился сын Ваган.

Ранее Татьяна Брухунова о побывала в роскошном ресторане со своим мужем. Она решила заказать несколько блюд и не удержалась от десерта в виде огромной цветной капусты. Впрочем, такая показная роскошь не понравилась Петросяну. «По-моему, это разврат», — заявил он, увидев блюдо.