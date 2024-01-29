«Это разврат!»: Петросян пристыдил Брухунову из-за заказа в ресторане

Евгений Петросян пристыдил Татьяну Брухунову из-за траты денег в ресторанах, об этом сообщает «7Дней.ru».

Накануне Татьяна Брухунова отдыхала в бутик-отеле. О том, почему супруга юмориста Евгения Петросяна на несколько дней уехала из дома, она не рассказала.

Однако уже спустя несколько дней женщина вернулась к мужу. Она выложила в соцсетях снимок тюльпанов и заявила, что этот сюрприз приготовил ей Евгений Петросян.

«Счастье, когда тебя ждут дома», — подписала снимок она.

После возвращения, Брухунова вместе с мужем отправились в роскошный ресторан. Татьяна заказала несколько блюд и не удержалась от десерта в виде огромной цветной капусты. Впрочем, такая показная роскошь не понравилась Петросяну.

«По моему это разврат», — заявил он, увидев десерт.

Брухунова не согласилась с мужем и объяснила, что в восторге от блюда.

«Это очень вкусно. Пусть это будет разврат, но какой вкусный!» — рассказала она.

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