«Грустно»: Валерия Ланская откровенно рассказала о расставании с женихом

Актриса Валерия Ланская откровенно рассказала о своих переживаниях после расставания с балетмейстером Эдгаром Голосным перед свадьбой. Она призналась, что не чувствует себя одиноким человеком.

«Когда все тащишь на себе, иногда хочется, чтобы тебя пожалели и сказали, какая ты прекрасная и как тебя любят. Но одинокой я себя не чувствую, так как у меня много работы и домашних забот», — сказала звезда в беседе с проектом Леди Mail.ru.

При этом Ланская не стала скрывать, что грустит, так как рядом с ней нет человека, с которым можно вечером после работы поделиться своими эмоциями и переживаниями, который может просто обнять и дать почувствовать себя ранимой.

В 2022 году Валерия призналась, что встречается с балетмейстером Эдгаром Голосным. Актриса подчеркивала, что сблизились они только после ее развода. 7 мая 2023 года пара объявила о помолвке и начала подготовку к свадьбе, но в октябре Ланская заявила о расставании с женихом, не пояснив причину разрыва отношений.

Ранее Валерия была замужем за кинорежиссером Станиславом Ивановым, в браке у них родился сын Артемий.

Мы писали, что Валерия Ланская попала в ДТП из-за неисправности машины. В какой-то момент руль машины заел, и это привело к тому, что она врезалась в столб. После этого случая Валерия вновь попала в аварию. Виновником ДТП стал другой водитель, который въехал в ее авто на светофоре.