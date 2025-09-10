«Болезни дают о себе знать»: Алла Пугачева пожаловалась на здоровье

Певица Алла Пугачева пожаловалась на здоровье. Она призналась в новом интервью журналистке Катерине Гордеевой* (признана в РФ иностранным агентом), что детские болезни дают о себе знать.

Исполнительница хита «Миллион алых роз» после отъезда из России долгое время хранила молчание. Сейчас она решилась на интервью и поделилась, что происходит с ее здоровьем.

Пугачева отметила, что у нее начали слабеть ноги. А вот руки, про которые постоянно пишут в СМИ, не трясутся.

«Чувствую себя по своему возрасту неплохо, единственное — детские болезни. Я все-таки послевоенный ребенок, детские болезни дают о себе знать. Тогда все болели», — вспомнила 76-летняя артистка.

Пугачева объяснила, что у нее болят ноги из-за приема препаратов, которые регулируют уровень холестерина.

«Стала развивать ноги. [Стало] нормально», – добавила она.

Исполнительница призналась, что возраст ее веселит, так как многие родственники не дожили до ее лет.

Напомним, что Алла Пугачева проживает за границей с мужем-иноагентом и детьми. Ранее она признавалась, что не собиралась уезжать из России, по ее словам, это родина ее предала.