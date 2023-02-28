Джиган делает вид, что здоров, а Самойлова прячет от него детей в Сочи: что происходит в семье рэпера

Несколько недель назад Джиган и Оксана Самойлова вернулись из долгого отпуска, в ходе которого посетили Дубай, остров Маврикий и Израиль. В путешествии пара наслаждалась друг другом и временем, проведенным с семьей. Однако в конце отдыха что-то произошло, из-за чего модель вернулась домой в Москву одна с детьми, а рэпер оказался в психиатрической клинике.

Сам артист утверждает, что все у них в семье прекрасно, а лежал он в больнице для душевнобольных, так как получил травмы, а там работают его знакомые врачи. При этом он не стал скрывать, что супруга его в медицинском учреждении не навещала, но исполнитель подчеркивал, что она сильно за него переживала.

Однако после долгожданной выписки Джигана он не воссоединился с семьей. Вместо того, чтобы поехать домой, он снял номер в отеле в самом центре столицы, встретился с Тимати, записал новый трек и еще много всего. Но это все, конечно, если верить его социальным сетям. Некоторые пользователи считают, что рэпер до сих пор находится на лечении, но пытается создавать вид, что это не так. Артист также часто публикует фото с сыном Давидом, но только архивные, так как новых по какой-то причине сделать не может.

В то время, пока Джиган всячески пытается выглядеть здоровым в глазах общественности, его жена отказывается как-либо комментировать происходящее в их семье. Она лишь оставляет многозначительные намеки, что все далеко не так гладко, как ей хотелось бы. А вчера Оксана Самойлова и вовсе решила, что больше не может находиться в Москве, и увезла детей подальше от мужа в Сочи.