Группу «На-На» обвинили в оскорблении памяти шансонье Михаила Круга

В Новосибирске прошел концерт, посвященный погибшему шансонье Михаилу Кругу, который закончился скандалом. Дело в том, что зрители остались недовольны шоу. Более того, один из поклонников творчества умершего артиста так и вовсе заявил, что группа «На-На», выступавшая в тот вечер, оскорбила память почившего исполнителя.

По словам жителя Новосибирска, он является давним фанатом Круга, поэтому приобрел билет на концерт, на котором должны были прозвучать его песни. Однако его ждало разочарование. Сначала на сцене появились сын шансонье и группа «Попутчик», а во второй половине шоу о том, зачем пришли люди, вовсе забыли. Организаторы пригласили группу «На-На» и «Фристайл», которые совсем не связаны с Михаилом и шансоном в принципе.

Как утверждает сибиряк, когда зазвучала поп-музыка, более 30% зрителей покинули зал, так как подобное оскорбляло память Круга. Более того, мужчина возмутился тому, как себя вел солист группы «На-на».

«Вышел первый солист группы «На-На». Он сказал, что будет петь песни своей группы. После первой песни человек 20 сразу вышло. Во время выступления артист забывал слова, походка у него была неустойчивая», - цитирует слова недовольного зрителя Ngs.ru.

Также собеседник издания подчеркнул, что весь зал кричал певцу свои недовольства, но он в нетрезвом состоянии продолжал исполнять свои композиции «на зло».

Ранее стал известен гонорар сына Михаила Круга за выступление на корпоративе.